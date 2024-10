Das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone könnte nach Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos kurzfristig geringer ausfallen als derzeit erwartet. «Wir rechnen damit, dass sich die Erholung mit der Zeit verstärkt, da steigende Realeinkommen und die allmählich nachlassenden Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik Konsum und Investitionen unterstützen sollten», sagte der Spanier am Mittwoch auf einer Konferenz in Riga. Verbesserte Exporte und eine Erholung des besonders schwachen Produktivitätswachstums könnten die Konjunktur anschieben.