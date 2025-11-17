Die aufgekommene optimistische Stimmung seit der Erholung der globalen Aktienmärkte von ihren Tiefstständen im April habe die hohen Bewertungen an den Finanzmärkten noch steigen lassen. «Gleichzeitig hat die Marktkonzentration und die Vernetzung zwischen einer Handvoll grosser US-amerikanischer Technologieunternehmen weiter zugenommen, wodurch die Märkte Risiken ausgesetzt sind, die sich aus potenziellen Schocks für ihre KI-bezogenen Geschäftsmodelle ergeben», warnte de Guindos. Es gebe Raum für «plötzliche Stimmungsumschwünge».