Volkswirte rechnen überwiegend mit einer moderaten Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Die Notenbank gibt die Entscheidung des EZB-Rates am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Die Fed hatte am Mittwoch nach zehn Zinsanhebungen in Folge den Leitzins erst einmal in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen. Doch die Notenbank der grössten Volkswirtschaft machte deutlich, dass das noch lange nicht das Ende der strengen Geldpolitik sein soll. Die Fed signalisierte noch mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr.