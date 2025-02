US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende angedroht, am Montag neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA bekanntzugeben. Er kündigte ausserdem für Dienstag oder Mittwoch an, Handelspartnern Gegenzölle aufzubrummen.