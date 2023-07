"Es sieht so aus, als ob wir uns sehr nahe am Ende der Zinserhöhungen befinden," sagte der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras einer griechischen Nachrichten-Webseite in einem am Freitag veröffentlichten Interview. "In jedem Fall, wenn es im September eine weitere Anhebung gibt, ich halte das für schwierig, glaube ich, dass wir dort aufhören werden." Andere EZB-Währungshüter äusserten sich ähnlich. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält die Inflation im Euro-Raum noch nicht für besiegt.