Am Finanzmarkt wird mittlerweile davon ausgegangen, dass die Euro-Wächter dann die Schlüsselzinsen um 0,50 Prozentpunkte anheben. Es wäre bereits die vierte Zinsanhebung in Folge. Die EZB hatte im Juli angesichts der hochschiessenden Inflation die Zinswende eingeleitet. Im September und im Oktober hatte sie jeweils die Zinsen um ungewöhnlich kräftigte 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen und der am Finanzmarkt momentan als der massgebliche Zinssatz gilt, liegt damit aktuell bei 1,5 Prozent.