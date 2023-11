Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält es noch nicht einmal für ausgemacht, ob die EZB nach ihrer Serie von Zinsanhebungen bereits auf dem Zinsgipfel angelangt ist, wie Nagel am Freitag auf dem European Banking Congress in Frankfurt sagte. «Haben wir den Höhepunkt der Zinsen bereits gesehen? Das ist noch nicht klar», merkte er an. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann sagte unterdessen Journalisten in Wien, eine erste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits im zweiten Quartal sei zu früh.