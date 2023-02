Über das Erhöhungstempo und den zu erreichenden Zinsgipfel bestünden weiterhin unterschiedliche Auffassungen, sagten zwei EZB-Ratsmitglieder der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB hatte zuvor am Donnerstag auf ihrem ersten Zinstreffen im neuen Jahr den an den Finanzmärkten massgeblichen Einlagensatz um 0,50 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent angehoben. Die Notenbank stellte zudem für März ein weitere Anhebung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht.