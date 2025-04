Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten neuen Zölle gegen die EU, Japan, Südkorea und viele weitere Handelspartner der USA werden laut führenden EZB-Währungshütern das Wachstum dämpfen. Aus Sicht von EZB-Vizechef Luis de Guindos muss die Europäische Zentralbank in diesem von erhöhter Unsicherheit geprägten Umfeld extrem umsichtig agieren. Am Finanzmarkt haben nach der Zollankündigung die Spekulationen auf eine erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich zugenommen: Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts auf der kommenden Zinssitzung am 17. April mit fast 90 Prozent taxiert. Vor der Zoll-Ankündigung waren es noch rund 80 Prozent.