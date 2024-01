In ihrer Rede diese Woche am WEF in Davos wiesen die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde und mehrere der Ratskollegen weiterhin die Wetten der Anleger auf rasche Zinssenkungen durch die europäischen Währungshüter zurück. Allerdings deuteten die europäischen Währungshüter erstmals gemeinsam die Möglichkeit eines Zinsschritts etwa zur Jahresmitte an. Dies unter der Voraussetzung, dass mehr Daten über Inflation, Löhne und die stotternde Wirtschaft sowie mögliche Schäden an den Lieferketten durch die jemenitischen Huthi-Rebellen vorliegen, die diesen Entscheid unterstützen.