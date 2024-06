Die Unsicherheit über die künftige Wirtschafts- und Preisentwicklung sei nach wie vor gross, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Montag in Leipzig. «Bildlich gesprochen: Ich sehe uns nicht auf einem Berggipfel, von dem es zwangsläufig nach unten geht», fügte er hinzu. Man befinde sich eher auf einem Bergrücken. Aus Sicht seines EZB-Ratskollegen Peter Kazimir, Notenbankchef der Slowakei, besteht die Gefahr, dass der Inflationsdruck aufgrund globaler Ereignisse oder übereilter Zinssenkungen wieder aufflammt, wie er am Montag in einem Blog-Beitrag erläuterte.