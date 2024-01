Voraussetzung sei aber, dass eingehende Daten bestätigen, dass die Inflation erfolgreich zurückgedrängt sei, sagten vier mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Auf ihrem Zinstreffen am Donnerstag in Frankfurt, dem ersten in diesem Jahr, hatten die Euro-Wächter wie schon im Oktober und im Dezember die Füsse stillgehalten. Sie beliessen den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Liquidität parken, bei 4,00 Prozent. Einen klaren Hinweis darauf, wann die erste Zinssenkung anstehen könnte, vermied die Notenbank.