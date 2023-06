"Möglicherweise müssen wir nach der Sommerpause die Zinsen weiter anheben", erklärte Nagel auf einer Veranstaltung in Amsterdam. "So wie ich das sehe haben wir immer noch eine Wegstrecke zu gehen." Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren. Für den Juli stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde schon die nächste Anhebung in Aussicht.