Einige plädierten sogar für eine noch längere Pause, sagten vier Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB hatte zuvor auf ihrer Sitzung in Frankfurt zum achten Mal seit Mitte 2024 die Zinsen gesenkt. Die Euro-Wächter diskutierten den Insidern zufolge nicht explizit über die kommenden Juli-Beschlüsse. Ihre Beratungen hätten jedoch eine klare Präferenz für eine Pause im Juli gezeigt. Denn in den nächsten sechs Wochen stünden nur wenige neue Wirtschaftsdaten an. Und die Zinsen seien bereits niedrig genug, um die Konjunktur zu stützen.