Nach einem Zinsstakkato von inzwischen zehn Anhebungen in Folge und sich abschwächenden Inflationsraten rücken bei der EZB verstärkt die Konjunktur und die Anleihekurse in den Fokus. Aus Sicht von Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau sollte die EZB eine sanfte Landung der Wirtschaft des Euro-Raums anstreben, wie er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Marrakesch sagte. "Wenn wir einem geldpolitischen Pfad folgen können, der eine sanfte Landung gewährleistet, ist das ein viel besserer Weg für unsere Mitbürger", sagte er. Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras zufolge sollte die EZB auch angesichts der Ereignisse in Israel und Palästina sehr vorsichtig sein und datenabhängig vorgehen.