Unterstützung erhielten sie am Dienstag von EZB-Chefin Lagarde. In ihrer Rede in Sintra gab sie sich entschlossen, das Notenbankziel einer Teuerung von zwei Prozent zu erreichen. "Komme was da wolle" betonte Lagarde. Am Geldmarkt wird aktuell damit gerechnet, dass die EZB den Einlagensatz bis Jahresende auf 4,00 Prozent anheben wird. Währungshüter, die dagegen eher für eine lockere Geldpolitik eintreten, sahen dies allerdings anderes. Sie argumentierten dahingehend, die EZB solle sich mehr auf die mittelfristigen Inflationsaussichten konzentrieren statt auf die jüngsten Daten am aktuellen Rand. Sie solle die bisherigen Zinserhöhungen erst einmal auf die Wirtschaft einwirken lassen, bevor sie weitere Massnahmen ergreife.