Dies, nachdem die Fonds in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen sind. Der Nettoinventarwert der Immobilienfonds hat sich in den letzten 10 Jahren auf über 1 Billion Euro mehr als verdreifacht, was ihre Verflechtung mit den Immobilienmärkten verstärkt hat, so die EZB am Montag in ihrem Makroprudenziellen Bulletin.