Der Preisauftrieb in der Euro-Zone hat sich nach Monaten der Stabilität zuletzt wieder etwas beschleunigt. Die Teuerungsrate kletterte im September auf 2,2 Prozent. In den drei Vormonaten hatte die Rate im Euroraum bei jeweils 2,0 Prozent gelegen und damit exakt auf der Stabilitätsmarke der EZB. Diese könnte auf ihrer nächsten Sitzung Ende des Monats nach Ansicht vieler Beobachter erneut eine Zinspause einlegen.