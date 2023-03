Zwei Tage nach der Unterrichtung der Minister durch Guindos hob die EZB am Donnerstag die Zinssätze um einen halben Punkt an, gab aber keine Hinweise auf künftige Schritte. In den Geldpolitischen Beschlüssen erklärte der EZB-Rat, dass der Bankensektor des Eurogebiets widerstandsfähig ist und über eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung verfügt.