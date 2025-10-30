Der EZB-Rat habe beschlossen, zur nächsten Phase des Vorhabens überzugehen, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Dieser Beschluss folge auf den erfolgreichen Abschluss der Vorbereitungsphase. Um das Ganze weiter voranzutreiben, benötigt die EZB aber grünes Licht aus Brüssel. Die Gesetzgeber der Europäischen Union – also das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission – müssten dafür im nächsten Jahr zunächst ein Gesetz verabschieden, das eine Grundlage für den digitalen Euro schaffen würde. «Der endgültige Beschluss des EZB-Rats darüber, ob und wann ein digitaler Euro ausgegeben wird, wird erst dann getroffen, wenn die Rechtsvorschriften angenommen worden sind», teilte der EZB-Rat weiter mit.