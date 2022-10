Schätzungen gehen auseinander

Das könnte die EZB am Donnerstag veranlassen zu handeln. Solche De-facto-Subventionen für Banken sehen schlecht aus in einer Zeit, in der Verbraucher und Betriebe unter explodierenden Energiekosten ächzen. Zudem gibt es den Banken Anreize, mehr Geld im System zu lassen und wirkt damit der eigentlich beabsichtigten Straffung entgegen. Und nicht zuletzt führt es bei den Notenbanken zu Verlusten.