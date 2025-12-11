Einfacher und schlanker

Eine weitere Empfehlung der vom EZB-Rat eingesetzten «Taskforce»: Verschiedene Kapitalpuffer zusammenzulegen, die Geldhäuser als Puffer gegen Krisen vorhalten müssen. Zudem sollen die regelmässigen EU-weiten Stresstests, in denen Aufseher Krisenfestigkeit von Banken anhand verschiedener Szenarien unter die Lupe nehmen, nach Willen der EZB schlanker angelegt werden - sowohl von der Methodik als auch vom Anwendungsbereich.