Insidern zufolge gibt es in der Euro-Zone kaum Bestrebungen, die Kapitalanforderungen insgesamt zu senken. Die Vereinfachung spiegele einen Kompromiss wider, während in anderen Bereichen Uneinigkeit herrsche. So habe sich Frankreich für einfachere Regeln für die grössten Banken des Kontinents eingesetzt, von denen vier französisch sind. Deutschland wiederum habe auf Erleichterungen für seine kleineren und regionalen Institute gedrängt. Beide Ideen hätten jedoch nicht genügend Unterstützung gefunden und würden in dem Bericht nur als Optionen aufgeführt, hiess es.