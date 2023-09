«Wir wollen zu unserem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zurückkehren, wir werden zu diesem Ziel zurückkehren und dies rechtzeitig», sagte Lagarde am Freitag nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Santiago de Compostela. «Unser Kampf gegen die Inflation hält an.» Die Europäische Zentralbank (EZB) werde die Zinsen so lange wie nötig auf ein hinreichend restriktives Niveau setzen, um ihr Inflationsziel zu erreichen. Die EZB strebt 2,0 Prozent Teuerung als Optimalwert für die Währungsunion an. Im August lag die Inflation in der Euro-Zone bei 5,3 Prozent.