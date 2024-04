EZB vs. Fed

Während die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer EZB- Zinssenkung im Juni mit rund 80 Prozent beziffert, sehen sie nur eine knappe 20 Prozent-Chance, dass die Fed in jenem Monat lockert. Abweichungen in der geldpolitischen Gangart gab es bereits in der Vergangenheit und die Währungshüter in Frankfurt haben wiederholt ihre Unabhängigkeit betont. Der Finne Olli Rehn beispielsweise sagte, die EZB sei nicht der 13. Distrikt der Fed.