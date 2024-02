Tauben und Falken sind geteilter Meinung

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel warnte am Freitag davor, die Zinsen zu früh zu senken und verwies dabei auf die Erfahrungen der Währungshüter in der Zeit nach der Ölkrise der 1970er Jahre. “Die jüngste lange Periode hoher Inflation legt nahe, dass wir vorsichtig sein müssen, unseren geldpolitischen Kurs nicht zu früh zu ändern, um nicht zu einer Stop-and-Go-Politik wie in den 1970er Jahren gezwungen zu werden”, sagte sie.