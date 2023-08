Währungshüter müssen aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der von Unsicherheiten geprägten aktuellen Lage an einer hinreichend straffen Geldpolitik festhalten. Sie müssten dabei klar in den Zielen, flexibel in der Analyse und bescheiden in der Kommunikation bleiben, sagte Lagarde am Freitag in einer mit Spannung erwarteten Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole. «Im gegenwärtigen Umfeld bedeutet dies für die EZB, die Zinssätze so lange auf ein ausreichend restriktives Niveau festzulegen, wie es notwendig ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu unserem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu erreichen», führte sie aus. Was dies für die anstehende Zinssitzung im September bedeutet, liess die EZB-Chefin allerdings offen.