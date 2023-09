Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation die Zinsen auf das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion angehoben. Trotz der mauen Konjunktur beschlossen die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde am Donnerstag, den Leitzins von 4,25 auf 4,50 Prozent anzuheben - es war bereits die zehnte Anhebung in Folge. «Die EZB geht mit ihrer erneuten Zinserhöhung ein erhebliches Risiko ein», sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. «Damit könnte sie dazu beitragen, dass die Wirtschaft der Euro-Zone in die Rezession rutscht, ohne dass sie die Inflation noch schneller senkt.»