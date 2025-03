Die Zinsen nähern sich inzwischen einem Niveau, das die Konjunktur in der Eurozone nicht mehr bremst, weshalb einige im EZB-Rat vor einer zu starken Lockerung warnen. Indessen überschattet die Aussicht auf US-Handelszölle den europäischen Wachstumsausblick. Ein Friedensabkommen in der Ukraine – so weit entfernt diese Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt auch sein mag – würde ihn indessen dramatisch aufhellen.