Am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, das Inflationsprofil in den USA unterscheide sich stark von dem im Euroraum. «Ich sehe derzeit keine grosse Gefahr, dass die Inflation im Euroraum an Fahrt gewinnt, wie es in den USA der Fall ist», so Holzmann. Aber was die Fed aufgrund des starken Preiswachstums tue, werde die Entscheidungen der EZB beeinflussen.