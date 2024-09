In einer ersten Anwendung stelle die Stadt Zug ihren Lehrpersonen einen digitalen Personalausweis aus, der in bestimmten Papeterien für Rabatte verwendet werden könne, so die Meldung. Dies ersetze die physische Karte mit den jährlichen Aufklebern zur Gültigkeitsverlängerung. Weitere Anwendungen wie die Ausstellung von Bewilligungen für Marktstandbetreiber seien bereits in Planung.