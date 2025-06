Das ergaben Recherchen des Armee-Kenners Beni Gafner, auf die sich Schweizer Radio und Fernsehen SRF stützt. Mehrere glaubwürdige Quellen in verschiedenen Departementen hätten ihm versichert, dass der Fixpreis nicht eingehalten werden könne, sagte Gafner am Freitagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Eine Kostenüberschreitung bei der Beschaffung der 36 in den USA bestellten Kampfjets von 1,3 Milliarden Franken sei ebenfalls mehrfach genannt worden.