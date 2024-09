Das Vorgehen erfolgt, nachdem in den USA kürzlich Klage gegen zwei RT-Mitarbeiter eingereicht wurde wegen Geldwäsche-Vorwürfen im Zusammenhang mit mutmasslichen Versuchen zur Beeinflussung der amerikanischen Präsidentschafts- und Kongresswahlen in sieben Wochen. US-Aussenminister Antony Blinken hatte am Freitag dazu aufgerufen, Aktivitäten von RT genauso zu behandeln wie verdeckte Geheimdienstoperationen.