Für das laufende Quartal stellte Meta einen Umsatz zwischen 45 und 48 Milliarden Dollar in Aussicht. Am Markt war im Schnitt eine Prognose von gut 46 Milliarden Dollar erwartet worden. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel um gut drei Prozent nach. Die Aktie des Unternehmens war im bisherigen Jahresverlauf stark gefragt. Anfang des Monats war das Papier mit knapp 603 Dollar so teuer wie noch nie. Aktuell liegt der Kurs nur knapp darunter.