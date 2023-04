An der Börse kamen diese Aussagen und die Zahlen gut an. Die Meta-Aktie stieg nachbörslich fast zwölf Prozent. Das ist der grössten Kurssprung seit etwa drei Monaten. "In diesem Konjunkturumfeld und nach dem desaströsen Jahr 2022 ist ein dreiprozentiges Umsatzplus eine Leistung", lobte Analystin Debra Aho Williamson vom Research-Haus Insider Intelligence.