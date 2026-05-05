Online-Netzwerke stehen seit Längerem ​international unter Druck. Die EU wirft Meta ​vor, Kinder unter 13 Jahren ​nicht energisch genug von seinen Plattformen wie Facebook oder Instagram fernzuhalten. ‌Zudem laufen diverse Gerichtsverfahren gegen die Branche, in denen die Unternehmen beschuldigt werden, die Verbreitung KI-generierter, sexualisierter Bilder ​nicht einzudämmen ​oder mit dem Design ⁠ihrer Apps Suchtverhalten zu fördern. Recherchen ​der Nachrichtenagentur Reuters ⁠zufolge liess Meta zudem seinem KI-Chatbot grosse Freiheiten ‌bei der Kommunikation mit Minderjährigen. Die Software dürfe «Kinder in romantische oder sinnliche Gespräche verwickeln». Für ‌diese Berichterstattung erhielten Reuters-Journalisten den renommierten Pulitzer-Preis.