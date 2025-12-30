Der US-Technologiekonzern Meta beabsichtigt damit, fortschrittliche Künstliche Intelligenz (Advanced ‌AI) ‌schneller in seine Plattformen zu integrieren, wie er am Montag mitteilte. Meta werde den KI-Agenten von Manus betreiben, verkaufen ​und in seine Produkte für ‌Verbraucher und Unternehmen integrieren, einschliesslich ‌Meta AI. Finanzielle Details des Deals gab der Konzern nicht bekannt. Einem Bericht des «Wall Street Journal» zufolge liegt der Kaufpreis bei über zwei Milliarden Dollar. Stellungnahmen ⁠von Manus oder Meta waren zunächst nicht erhältlich.