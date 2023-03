"Wir gehen davon aus, dass wir unser Team um etwa 10'000 Personen verkleinern und etwa 5000 zusätzliche offene Stellen, die wir noch nicht besetzt haben, schliessen werden", hiess es in einer Mitteilung von Vorstandschef Mark Zuckerberg an die Mitarbeiter am Dienstag. Erst vor vier Monaten hatte Meta bereits die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern angekündigt. Zuckerberg hatte 2023 zum "Jahr der Effizienz" ausgerufen und erklärt, die Kosten um fünf Milliarden auf 89 bis 95 Milliarden Dollar senken zu wollen.