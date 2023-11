Neben Meta haben auch Konzerne wie Alphabet KI-Produkte für die Werbeindustrie in Angriff genommen. Reuters erfuhr von der Google-Mutter, dass «politische Schlüsselwörter» bei den Befehlen an die KI - in der Fachsprache «Prompts» genannt - unzulässig sein werden. Ab Mitte November solle zudem angegeben werden müssen, ob Wahlwerbung «synthetische Inhalte, die echte oder realistisch aussehende Personen oder Ereignisse unauthentisch abbilden» enthält. Wahlwerbung ist auf Snap und TikTok ganz verboten. Der früher als Twitter bekannte Kurznachrichtendienst X bietet bislang keine KI-gestützten Werbeprodukte an.