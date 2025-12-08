Die Kommission teilte nun mit, es seien grossartige Neuigkeiten für Verbraucher in der EU, dass Meta zugesagt habe, mehr Möglichkeiten bei Facebook und Instagram anzubieten, bei denen weniger personalisierte Werbung angezeigt werde. Nach der Umsetzung durch Meta im Januar 2026 werde man die Massnahmen prüfen. Das Verfahren sei durch Metas Ankündigung aber noch nicht abgeschlossen.