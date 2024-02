Versäumen sie dies, könnten ihnen Konsequenzen drohen, warnte Metas Politik-Chef Nick Clegg am Dienstag in einem Blogeintrag. Auf Grundlage der Hinweise will der Konzern in seinen Diensten solche mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellte Inhalte kennzeichnen. Zu Meta gehören neben Facebook unter anderem auch Instagram und WhatsApp.