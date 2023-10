Künstliche Intelligenz und Roboter als Lösung

Künstliche Intelligenz und Roboter dürften immer öfter die Lösung sein: «Langfristig werden all diese Innovationen ein Gamechanger in der Arbeitswelt sein», sagt Nela Richardson vom Personaldienstleister ADP. Deutschland ist bei Robotern bereits der viertgrösste Markt der Welt, hinter Japan, Singapur und Südkorea, und in Europa die Nummer eins. Sie dürften zunehmend auch in Bäckereien, Wäschereien und Supermärkten zum Einsatz kommen. Dem internationalen Verband der Robotik-Industrie zufolge wurden hierzulande im vergangenen Jahr rund 26.000 Einheiten installiert - nur 2018 waren es mehr.