KI-exponierte Berufe leiden

In einigen Berufszweigen sei die Lage aber immer noch angespannt. So habe der hohe Bedarf an gut ausgebildetem Personal im Gesundheitswesen kaum nachgelassen. Gesucht seien immer noch insbesondere Fachärztinnen und Fachärzte, Pflegefachkräfte oder Apothekerinnen und Apotheker. Und auch auf dem Bau, im Maschinenbau und in der Elektrotechnik-Branche würde Personal gesucht.