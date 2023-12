Die Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko hat mit über fünf Milliarden Euro an Schulden die bisher grösste Insolvenz in Österreich hingelegt. Die Dachgesellschaft des verschachtelten Firmenkonglomerats will das Ruder nun selbst herumreissen und sich in Eigenverwaltung sanieren. Für die Gläubiger muss dabei laut österreichischem Recht eine Quote von mindestens 30 Prozent herausspringen. Das bedeutet, das Unternehmen müsste innerhalb von zwei Jahren rund 1,5 Milliarden Euro aufbringen. Klarheit darüber muss es ab Eröffnung des Verfahrens innerhalb von 90 Tagen geben. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, ob die Sanierung gelingt oder Signa in den Konkurs schlittert. Im Folgenden ein Überblick über die nächsten Schritte: