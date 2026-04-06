Zu Bränden kommen kann es laut dem AGVS besonders bei schweren Fahrzeugen - etwa Lastwagen - nach langer Bergauffahrt mit hoher Last und anschliessender Tunneleinfahrt bei stark erhitztem Motor. Gefährlich sind auch lange Bergabfahrten und Tunneleinfahrten wegen heisser Bremsen aufgrund der reduzierten Kühlwirkung im Tunnel kann es zu Bränden kommen. Einige Tunnels setzten daher inzwischen Thermoportale zur Vorerkennung erhitzter Bauteile ein.