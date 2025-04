Damit zu tun hatte womöglich auch ein X-Beitrag des Hedgefonds-Milliardärs Bill Ackman vom Wochenende, der Trump im Wahlkampf unterstützt hatte. Am Sonntag hatte Ackman dort eine 90-tägige Pause angeregt, um «unfaire, asymmetrische Handelsabkommen» neu zu verhandeln und damit neue Investitionen in Billionenhöhe in die USA zu holen. Die für Mittwoch geplanten neuen Zölle gegen nahezu alle Länder der Welt bezeichnete er als einen «wirtschaftlichen Atomkrieg».