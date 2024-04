Wo und wann findet die Wahl statt?

Aufgrund der Grösse Indiens wird die Wahl in sieben Phasen abgehalten. Das ist unter anderem nötig, um ausreichend Sicherheit in den Wahllokalen zu gewährleisten. Die Wähler können per Knopfdruck an einem elektronischen Gerät ihre Stimme abgeben. Das Verfahren wurde in Indien erstmals 1982 eingesetzt, seit Anfang der 2000er Jahre in grösserem Umfang.