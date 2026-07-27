Die Genfer Privatbank ist mit dem Urteil nicht einverstanden und wird Berufung einlegen, wie das Institut in einer Stellungnahme festhält. Es hält daran fest, dass es zum damaligen Zeitpunkt über robuste interne Kontrollmechanismen und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei verfügt habe, die den organisatorischen Anforderungen des Schweizer Strafrechts entsprochen hätten.