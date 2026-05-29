2014 wurden bei der Gazprombank in Zürich zwei Konten eröffnet, für die Roldugin als wirtschaftlich Berechtigter angegeben wurde. Medienberichten zufolge ist er auch Patenonkel einer der ‌Töchter Putins, hiess es in der Anklageschrift. Das Obergericht Zürich war Mitte 2024 zum Schluss gekommen, dass die Angeklagten es vorsätzlich unterlassen hätten, zu prüfen, wer der wirtschaftlich Berechtigte an den Konten ​sei, die aus Dividenden eines russischen Medienunternehmens gefüllt worden waren. Ausgehend von ​den Dividendenzahlungen müsse die Beteiligung Roldugins an dem Medienunternehmen ​über 100 Millionen Franken wert gewesen sein, erklärte der Vorsitzende Richter damals. Das Obergericht verhängte gegen die Banker damals ‌bedingte Geldstrafen. Die Konten wurden 2016 geschlossen, die Gazprombank Schweiz stellte 2024 ihren Betrieb ein.