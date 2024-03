Ott, der bislang jegliches Fehlverhalten bestritten hat, war für eine aktuelle Stellungnahme nicht zu erreichen. Deutschen und österreichischen Medienberichten zufolge soll er sensible Informationen an Marsalek weitergegeben haben. Das ehemalige Vorstandsmitglied des 2020 kollabierten Zahlungsabwicklers Wirecard ist untergetaucht. Deutsche Ermittler fahnden nach dem Österreicher, dem sie Betrug zur Last legen.